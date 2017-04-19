За участие в незаконном митинге в Москве наказали почти 500 человек

За участие в несанкционированном митинге 26 марта в центре Москвы к административной ответственности привлечены 488 человек. Об этом заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает ТАСС.

«По результатам рассмотрения дел Тверским судом Москвы вынесены 413 постановлений о назначении административных штрафов и 63 постановления о назначении административных арестов», — сообщила она.

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По данным, опубликованным в среду, 19 апреля, на сайте Мосгорсуда, в период с 27 марта по 18 апреля нынешнего года в Тверской суд столицы поступили 732 дела об административных нарушениях в связи с несогласованной акцией. Всего рассмотрено 476 дел, еще по 244 назначены судебные заседания, еще 12 материалов переданы по подсудности в другие инстанции.

26 марта на Тверской улице прошел несанкционированный массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. Мероприятие не было согласовано с городскими властями: организаторам предлагались альтернативные площадки для проведения акции, но эти варианты их не устроили. В результате на митинге были задержаны, по разным данным, от 600 до тысячи человек.