Из Свердловской области выдворили кубинского туриста и 14 граждан Узбекистана

Приставы выслали из Свердловской области 26 иностранцев, нарушивших режим временного пребывания. Об этом сообщается на сайте регионального УФССП.

Среди лиц, подвергнутых административному выдворению, гражданин Кубы, который прибыл в Россию как турист, однако не покинул страну по истечении 30 суток и не переоформил визу. Также в принудительном порядке выслали 14 граждан Узбекистана, четверых выходцев из Азербайджана, троих из Киргизии, а также по два человека из Украины и Таджикистана.

В декабре 2016 года из-за нарушения режима пребывания в России на родину были выдворены влюбленные с Кубы, которые путешествовали по Дальнему Востоку в преддверии свадьбы. Они приехали во Владивосток, затем посетили Якутск и Магадан. По истечении разрешенного срока пребывания они не покинули страну.

Пара была обнаружена во время профилактических мероприятий в одном из хостелов города. Также нарушителей оштрафовали на две тысячи рублей.