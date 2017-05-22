Mail.Ru выплатит премию лишенному приза из-за гражданства русскому программисту

Mail.Ru Group возьмет на себя выплату приза русскому программисту Владимиру Игловикову, исключенному из числа победителей британского конкурса Data Science Challenge из-за гражданства России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Mail.Ru выплатит Игловикову 12 тысяч фунтов стерлингов, полагающихся ему за второе место. «Мы считаем, что в IT-сфере не должно быть национальностей и границ. Отрасль развивается быстрее и эффективнее всего, когда у специалистов есть возможность делиться знаниями и опытом. Ради этого создаются крупные международные конференции, для этого существует open source. Мы стремимся создавать площадки и условия, которые объединяют людей: уверены, что это создает оптимальные условия для развития ярких талантов и IT-сферы в целом», — отметили в пресс-службе компании.

Ранее Игловиков рассказал у себя в Facebook, что его лишили призового места в Data Science Challenge из-за российского гражданства. Организаторы уведомили его о том, что Россия находится слишком низко в рейтинге проникновения коррупции Transparency International 2014 года, и они вынуждены исключить его из финалистов конкурса.

Согласно правилам конкурса (пункт 2.3), организаторы не выплачивают денежные призы резидентам стран, имеющим рейтинг ниже 37 баллов. У России он составляет 27 баллов.