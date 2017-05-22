Россия
 

Оскорбления Маккейна в адрес Путина и Лаврова сочли хорошим знаком для России

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Маккейн
Джон Маккейн

Оскорбительные высказывания американского сенатора Джона Маккейна в адрес президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова свидетельствуют о его неуверенности. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в понедельник, 22 мая.

Депутат подчеркнул, что Маккейн — «старый участник холодной войны» и «жуткий русофоб», поэтому подобные заявления не являются чем-то экстраординарным. «Однако то, что он на такие вещи срывается, означает, что он чувствует себя неуверенно, и такие выпады являются хорошим показателем для российской дипломатии», — подчеркнул парламентарий.

Высказывания американского сенатора демонстрируют, «до какого градуса» может подняться уровень русофобии в Соединенных Штатах, сказал в свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Однако, как представляется, позиция Маккейна — это не "средняя температура по палате", а самая горячая. Если не сказать горячечная», — отметил он.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Маккейн давно вызывает только жалость.

21 мая сенатор от Республиканской партии заявил, что Сергею Лаврову «нечего делать в Овальном кабинете» Белого дома. Маккейн также обвинил российского президента в применении высокоточного оружия для ударов по сирийским больницам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Захарова поведала о жалости к источающему яд сенатору Маккейну
Маккейн в оскорбительной форме высказался о Путине и Лаврове
Пушков пошутил над «разрывающимся сердцем» Маккейна
Последние новости
Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
На Сицилии убит один из главарей мафии
Раскрыты подробности секретной разработки Samsung
Критики положительно оценили новый сезон «Твин Пикс»
Полторы сотни геев задержали в индонезийской сауне
Кокаиновые конфеты и папиросы изъяли у пассажира в Домодедово  
Украинцы высмеяли Порошенко за обещание прожить без соцсетей ФСБ
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:32 Сегодня

«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»

Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
13:57 Сегодня

Кокаиновые конфеты и папиросы изъяли у пассажира в Домодедово  

17:27 21 мая 2017

Мощи святителя Николая Чудотворца доставили в Москву

14:13 Сегодня

Километровую очередь к мощам Николая Чудотворца засняли с квадрокоптера

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
12:51 Сегодня

В хабаровском аэропорту объяснили причины возвращения самолета

16:31 21 мая 2017

Актриса разделась в знак протеста против полигона отходов под Брянском

13:58 Сегодня

Спасавшийся от пожара медвежонок погиб под поездом в Красноярском крае

Россия
 — 
00:01 21 мая 2017

«Почему вы нам привели такого ненормального мальчика?»

Как формальная инклюзия мешает детям учиться
12:15 Сегодня

Депутаты предложили штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение ночной тишины

11:38 21 мая 2017

Тело мужчины со связанными руками и пакетом на голове нашли в Москве  

11:30 Сегодня

Белокаменный мост XVII века нашли при ремонте на Славянской площади  

Россия
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
Кокаиновые конфеты и папиросы изъяли у пассажира в Домодедово
Километровую очередь к мощам Николая Чудотворца засняли с квадрокоптера
Максим Кононенко: Прикладная теория гаек
О либерализации закона о выборах
«Почему вы нам привели такого ненормального мальчика?»
Как формальная инклюзия мешает детям учиться
В хабаровском аэропорту объяснили причины возвращения самолета
Спасавшийся от пожара медвежонок погиб под поездом в Красноярском крае
Все материалы
Мир
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Медленно, но верно
Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
Пожилой американский министр задремал во время выступления Трампа
Полторы сотни геев задержали в индонезийской сауне
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
Русский болванчик
Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего
Все материалы
Бывший СССР
Исчезающий вид
Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
В Киеве неизвестные похитили бюст отца-основателя украинского национализма
Порошенко отказался ехать на форум ОЧЭС в Стамбуле
Донецкий губернатор пообещал вознаграждение за украинизацию городов Донбасса
Суд в Киеве разрешил заочное осуждение Азарова
В ЛНР заявили о появлении грузинских наемников на линии соприкосновения
Евросоюз обнародовал решение о безвизовом режиме с Украиной
Все материалы
Финансы
«Архаичная структура экономики — это жесткая правда»
Евгений Гонтмахер о новой стратегии экономической безопасности России
Импорт в Россию вырос на 23 процента
Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке
Россиянам посулили рост зарплат в полтора раза через 20 лет
Кудрин назвал пять опасных мифов о развитии экономики России
Орешкин предсказал российской экономике рост на два процента
Петр Арсеньевич СмирновГрадусы во славу короны
Как трезвенник Смирнов создал знаменитый алкогольный бренд Российской империи
Все материалы
Бизнес
Латынь из моды вышла ныне
Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний
Рабочий заклеивает рекламный плакат в витрине ЦУМа, содержанием которого заинтересовалась Федеральная антимонопольная службаГиперактивное регулирование
За что критикуют российских антимонопольщиков
Вино с доставкой на дом
Кому выгодна легализация продажи алкоголя в сети
«Аэрофлот» вошел в двадцатку крупнейших авиакомпаний мира
В России решено отозвать для ремонта девять тысяч Jeep Grand Cherokee
«Аэрофлот» подал в суд на производителя SSJ-100
Гендиректор «Мегафона» пообещал компенсации пострадавшим от сбоя
Все материалы
Силовые структуры
Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
Светлана СтепанькоСерия Тропиканки
Как уральская металлоприемщица стала главарем банды убийц
Три пули в голову
Как в СССР создавали автомат будущего
На Урале отдали под суд пойманных с килограммовым изумрудом «черных геологов»
СМИ сообщили о гибели в Сирии российского военного советника
Адвокат ловившего покемонов блогера обжаловал условный приговор
Сибирский геофизик осужден за хищение средств на сейсмические исследования
Все материалы
Наука и техника
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Опубликованы фотографии всех новых iPhone
Определены убийцы строителей Стоунхенджа
Хокинг назвал главное условие выживания человечества
Участвующие в «Евровидении» страны уличили в сговоре
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
В Сочи установлен рекорд по количеству машин на стартовой прямой в серии Mitjet
Из-за поломки ворот на поле тульского «Арсенала» вылилось шесть тонн тосола
Лига чемпионов впервые за 20 лет пройдет без лондонского «Арсенала»
Футболист «Барселоны» заработал пенальти благодаря актерскому мастерству
Все материалы
Культура
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
Мне бы в небо
Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
«Наша жизнь — это шаманская история»
Музыканты Two Siberians о Сибири, остроге и «походах на войну»
Киркорова обязали заплатить банку почти полмиллиона рублей
Критики положительно оценили новый сезон «Твин Пикс»
«Нелюбовь» Звягинцева стала лидером рейтинга кинокритиков Каннского фестиваля
Шахназаров поддержал создание «Курьера-2» и отказался принимать в нем участие
Все материалы
Интернет и СМИ
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Жажда жизни
Люди уничтожают красоту природы, порождая нищету и катаклизмы
Трампа заподозрили в сатанизме и сравнили с магом Саруманом
Украинцы высмеяли Порошенко за обещание прожить без соцсетей ФСБ
Британцы лишили программиста призового места из-за российского гражданства
На Доренко подали в суд за слова о запахе кошачьей мочи в Благовещенске
Все материалы
Ценности
Когда наступит крышка
Почему россиян оставят без кабриолетов
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Cacharel посвятил новые ароматы фламинго
Карл Лагерфельд надел на кошку фотоаппарат
Брошь Элвиса Пресли ушла с молотка за 205 тысяч долларов
Bentley оборудовал внедорожник для любителей соколиной охоты
Турецкий художник Сервер привез в Женеву андроидов
Все материалы
Путешествия
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Пилота United Airlines арестовали за кастрацию трансгендера
Российская компания организовала туры в ДНР
Гонконгские студенты решили проблему с недостатком места на полках в самолете
Россия вошла в топ-50 стран по развитию халяльного туризма
Два истребителя сопровождали лайнер над Тихим океаном после инцидента на борту
Все материалы
Из жизни
«Здесь все проще относятся к жизни»
История крымчанки, переехавшей в американский Портленд
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Столетние безобразники
Пенсионеры осваивают экстремальный спорт и вливаются в тусовки
Южнокорейская альпинистка взобралась на 123-этажный небоскреб
Убитый слон раздавил профессионального охотника из ЮАР
В сети появилось видео с выжившим после падения под поезд зацепером
Две итальянки поссорились из-за ведущего двойную жизнь кота
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы