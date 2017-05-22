Оскорбления Маккейна в адрес Путина и Лаврова сочли хорошим знаком для России

Оскорбительные высказывания американского сенатора Джона Маккейна в адрес президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова свидетельствуют о его неуверенности. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в понедельник, 22 мая.

Депутат подчеркнул, что Маккейн — «старый участник холодной войны» и «жуткий русофоб», поэтому подобные заявления не являются чем-то экстраординарным. «Однако то, что он на такие вещи срывается, означает, что он чувствует себя неуверенно, и такие выпады являются хорошим показателем для российской дипломатии», — подчеркнул парламентарий.

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Высказывания американского сенатора демонстрируют, «до какого градуса» может подняться уровень русофобии в Соединенных Штатах, сказал в свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Однако, как представляется, позиция Маккейна — это не "средняя температура по палате", а самая горячая. Если не сказать горячечная», — отметил он.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Маккейн давно вызывает только жалость.

21 мая сенатор от Республиканской партии заявил, что Сергею Лаврову «нечего делать в Овальном кабинете» Белого дома. Маккейн также обвинил российского президента в применении высокоточного оружия для ударов по сирийским больницам.