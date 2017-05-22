Захарова поведала о жалости к источающему яд сенатору Маккейну

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций, кроме жалости. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше», — прокомментировала дипломат недавнее резкое высказывание американского политика в адрес российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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21 мая Маккейн заявил, что главе МИД России «нечего делать в Овальном кабинете» Белого дома». Помимо этого, он обвинил президента Путина в том, что он «применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо».

Джон Маккейн известен своей антироссийской позицией, обвиняя Москву практически во всем. Так, 15 марта ему не понравилось поведение однопартийца Рэнда Пола во время обсуждения запроса Черногории на вступление в НАТО и он заявил, что «сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина». В ответ Пол заявил, что сенатор, возможно, «слегка свихнулся».