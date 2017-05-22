Депутаты предложили штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение ночной тишины

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение тишины в ночные часы. Максимальный штраф за шум по ночам составит 100 тысяч рублей, такое наказание предусмотрено для юридических лиц, сообщил РИА Новости один из авторов документа депутат Ярослав Нилов.

Согласно документу, нарушением тишины предлагается считать совершение действий, мешающих покою граждан с 22 часов вечера и до 6 часов утра. Норма распространяется на жилые дома, гостиницы, общежития и социальные объекты, в том числе медучреждения. Кроме того, предлагается наказывать штрафом за проведение ремонтных, строительных и погрузочных работ на улицах по будням с 22 часов вечера до 7 часов утра, а также в выходные и праздничные дни.

За нарушение тишины граждан предлагается штрафовать на сумму от одной до двух тысяч рублей, должностных лиц — на 10-20 тысяч рублей, а юридических лиц — на 50-100 тысяч рублей.

Исключение будет сделано для устранения последствий аварий, действия направленные на предотвращение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также проведение религиозных обрядов и культурно-массовых мероприятий.

В настоящее время тишина в ночные часы обеспечивается региональными законами. Местные власти устанавливают часы отдыха для жителей многоквартирных домов по своему усмотрению. Например, в Москве действует запрет на проведение ремонтных работ с 19.00 до 9.00, а также по воскресеньям и в праздничные дни.