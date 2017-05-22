Полиция Туниса применила слезоточивый газ против манифестантов в Татуине

Тунисские полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов в городе Татуин (Татавин) на юге страны. Видео публикует Ruptly.

Манифестации местных жителей продолжаются около месяца. Протестующие требуют права приоритетного найма на работу в местные нефтедобывающие компании, а также более справедливого распределения социальных благ. Противостояние перешло в острую фазу после того, как в воскресенье, 21 мая, полицейская машина сбила насмерть одного из демонстрантов. Толпа попыталась ворваться в здание администрации провинции, однако была разогнана с применением спецсредств.

Татуин (Татавин, или Фум-Татахвим) — город на юге Туниса, получивший известность благодаря фильму Джорджа Лукаса «Звездные войны». «В честь» этого населенного пункта была названа фантастическая планета.