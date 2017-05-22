СМИ сообщили о намерении администрации Трампа сократить соцвыплаты

Администрация президента США Дональда Трампа планирует в предстоящие десять лет на 1,7 триллиона долларов сократить расходы на различные социальные выплаты в стране. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.

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В частности, власти собираются уменьшить финансирование программ предоставления продовольственных талонов, медицинского страхования, пенсионных выплат бывшим служащим федеральных ведомств, социальных пособий, доплат малообеспеченным работающим гражданам США и субсидий фермерам.

По данным телеканала, подобные предложения содержатся в проекте американского бюджета на 2018 финансовый год. Администрация планирует представить этот документ Конгрессу 23 мая.

В настоящее время продовольственные талоны получают около 42 миллионов жителей страны.