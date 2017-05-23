Полиция подтвердила версию о смертнике-исполнителе теракта в Манчестере

В полиции Манчестера заявили, что теракт на стадионе, в результате которого погибли 22 человека, совершил смертник. Об этом сообщает Reuters.

«Я могу подтвердить, что нападавший погиб на месте. Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие», — отметил представитель правоохранительных органов.

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Кроме 22 погибших, среди которых есть дети, сообщается о 59 пострадавших в результате теракта.

Взрыв был устроен поздно вечером в понедельник, 22 мая, после концерта американской певицы Арианы Гранде. Как отмечало агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, имеющиеся данные указывают на то, что подорваться мог именно смертник.