В Индии связали 14-километровый шарф

Участницы индийского клуба любителей вязания Mother of India Crochet Queens изготовили шарф длиной 14,09 километра и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает издание Times of India.

Более 700 женщин трудились над гигантским шарфом с февраля. Помимо рукодельниц из Индии, в работе участвовали жительницы Дубая, Гонконга, Сингапура и Польши.

По словам арбитра Guinness World Records Риши Ната (Rishi Nath), это первый рекорд такого рода. Чтобы поставить его, достаточно было связать шарф длиной более одного километра.

Официальной целью затеи была борьба за мир. Участницы клуба намерены отправить свои изделия главам России, США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китая, а также генеральному секретарю и видным членам ООН.

В 2016 году вязальщицы из Mother of India Crochet Queens изготовили одеяло площадью 1022 квадратных метра, признанное самым большим в мире.

В марте сообщалось, что пенсионеры из американского штата Массачусетс занялись вязанием свитеров для кур.