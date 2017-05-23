«GM-АвтоВАЗ» вынужденно приостановил работу конвейера

Конвейер совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» с 17 мая приостанавливает работу. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе автомобильного альянса.

На предприятии отметили, что приостановка работы связана с тем, что поставщик — завод «Автокомпонент» — прекратил поставки комплектующих. Сроки возобновления работы конвейера при этом не уточняются.

2 мая сообщалось о том, что в период со 2 по 8 мая на Волжском автозаводе объявлен «плановый корпоративный отпуск». С 10 мая предприятие возобновило работу в обычном режиме.

В 2015 году «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» останавливали свои производства в общей сложности не более чем на два месяца. Большинство простоев выпадали на праздничные дни.

В феврале 2017 года было объявлено об оптимизации численности персонала. Увольнению подлежали 740 (менее двух процентов от штатной численности) сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности.