Бывший СССР
 

Украинские националисты снесли стелы с надписями на венгерском в Закарпатье

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: YouTube

В Закарпатской области Украины радикалы напали на представителей венгерской общины и снесли стелу с надписью на венгерском языке. Видео стычки опубликовало во вторник, 23 мая, издание «Обозреватель» со ссылкой на страницу в социальной сети запрещенной в России экстремистской группировки «Братство».

На записи видно, как националисты нападают ночью на охранявших стелу людей и поджигают палатку, в которой ночевали активисты венгерской общины. «На Закарпатье местные патриоты разгромили стелы, которые установили венгерские сепары. Венгерский сепаратизм на территории украинского Закарпатья имеет целью нанести удар в спину воюющей Украины (...). Но, пока на территории Закарпатья действуют отряды украинских патриотов, Закарпатье будет неотъемлемой частью Украины», — говорится в заявлении экстремистов по поводу акции.

19 мая портал «Комментарии.ua» сообщал, что члены венгерской общины Украины установили на въезде в Виноградовский и Береговский районы Закарпатской области четыре стелы с надписями на венгерском языке «Венгры приветствуют вас» и «Край венгерского языка».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети появилось видео сноса венгерских стел на Закарпатье
На Закарпатье установили стеллы с названиями районов на венгерском языке
МИД Украины возмутился планами создания автономии для венгров
Саакашвили рассказал о венгерском сепаратизме в Закарпатье
Последние новости
Задержан подозреваемый в причастности к теракту на стадионе в Манчестере
Канадцы приступили к созданию соцсети для украинцев
В Латвии активист потребовал наказать пожаловавшегося на «русских вшей» депутата
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике России
Южная Корея обстреляла прилетевший со стороны КНДР неопознанный объект
Украинские националисты снесли стелы с надписями на венгерском в Закарпатье
В НИИ козоводства отчитались о трате 40 миллионов на «убийцу» Windows
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:08 Сегодня

Визами по воде

Отгородится ли Украина от России железным занавесом
14:23 Сегодня

В Латвии активист потребовал наказать пожаловавшегося на «русских вшей» депутата

13:22 Сегодня

На месте Лукьяновского СИЗО в Киеве задумали построить ночной клуб

13:50 22 мая 2017

Порошенко отказался ехать на форум ОЧЭС в Стамбуле

Бывший СССР
 — 
00:01 17 мая 2017

Правые солдаты

Почему украинских националистов ждут суды Линча
11:16 Сегодня

Парубий обосновал необходимость языковой квоты на ТВ защитой нацбезопасности

10:28 Сегодня

В Нацполиции Украины в основной версии убийства Шеремета увидели российский след

04:06 21 мая 2017

Порошенко заявил о вероятном продлении санкций Евросоюза против России

Бывший СССР
 — 
00:02 22 мая 2017

Исчезающий вид

Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
21:30 22 мая 2017

«Блок Петра Порошенко» выступил против введения виз с Россией

20:05 22 мая 2017

В украинской армии объявили кампанию по борьбе с пьянством

17:02 20 мая 2017

Порошенко вспомнил о минских соглашениях после слов об отправке танков в Донбасс

Россия
Саша Спилберг«Я просто пришла сказать — "Привет!"»
Саша Спилберг о чипсах, блогерах, хейте в политике и своем визите в Госдуму
Россия продолжит платить взносы в исключившую ее ПАСЕ
Валентин ГафтТеатру не нужны каратели
Валентин Гафт рассказал МОСЛЕНТЕ о современниках и своем отношении к цензуре
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
На обеспечение Подмосковья чистой водой выделили 1,2 миллиарда рублей
Трезвых выпускников поощрят в Екатеринбурге
Появилось видео с места гибели 26 лошадей при пожаре в Ленобласти
Все материалы
Мир
Дональд ТрампТанцы с саблями
Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабистском королевстве
Смерть на стадионе
Взрыв в британском Манчестере унес жизни десятков человек
Manchester Arena incident Police at Manchester Arena after reports of an explosion at the venue during an Ariana Grande gigКровь Манчестера
Что известно о взрыве, унесшем жизни минимум 22 человек
Большинство китаянок позарились на богатство своих партнеров
Правозащитники заявили о рекордном числе жертв среди сирийцев от ударов коалиции
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Все материалы
Бывший СССР
Визами по воде
Отгородится ли Украина от России железным занавесом
В Латвии активист потребовал наказать пожаловавшегося на «русских вшей» депутата
Украинские националисты снесли стелы с надписями на венгерском в Закарпатье
На месте Лукьяновского СИЗО в Киеве задумали построить ночной клуб
Парубий обосновал необходимость языковой квоты на ТВ защитой нацбезопасности
В Нацполиции Украины в основной версии убийства Шеремета увидели российский след
«Блок Петра Порошенко» выступил против введения виз с Россией
Все материалы
Финансы
Союз медведя и верблюда
Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх
ЦБ повысил официальный курс евро на 45 копеек
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике России
Правительство частично вывело морскую воду и соль из продэмбарго
В S&P предупредили о неготовности российских банков к экономическим шокам
Эксперты усомнились в способности ОПЕК поднять нефтяные цены
S&P сочло старение населения угрозой для экономики России
Все материалы
Бизнес
СПИКой на экспорт
О перспективах дальнейшей локализации автопроизводства в России
Nokia и Apple отказались от взаимных судебных претензий
Эксперт прокомментировал компенсацию абонентам «МегаФона» за сбой в сети
Рабочий заклеивает рекламный плакат в витрине ЦУМа, содержанием которого заинтересовалась Федеральная антимонопольная службаГиперактивное регулирование
За что критикуют российских антимонопольщиков
«GM-АвтоВАЗ» вынужденно приостановил работу конвейера
Генеральный директор «МегаФона» извинился перед абонентами за сбой
Латынь из моды вышла ныне
Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний
Все материалы
Силовые структуры
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Рабский блуд
Монолог активиста о вызволении секс-невольниц в современной России
F/A-18E взлетает с авианосца «Рональд Рейган»Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
У подмосковного пенсионера нашли арсенал времен Великой Отечественной войны
Рецидивист Паровоз получил пожизненное за убийство четырех собутыльников
В Москве задержали бывшего председателя правления Фондсервисбанка
Кассир вынесла из банка 9 миллионов рублей в свой последний рабочий день
Все материалы
Наука и техника
Кружок ликбез (ликвидация безграмотности) — массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России после революции. 1918 год«Латиницу называли "алфавитом революции"»
Зачем при Сталине хотели отменить кириллицу
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Китайский батискаф начал спуск на дно Марианской впадины
Открыт новый тип планет
Названы сроки последнего пуска мощнейшей в мире ракеты
Антропологи пересмотрели сроки и место появления первых людей
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
Дзюба рассказал о расположении судей к «Спартаку»
Футбольный ЦСКА покинул трехкратный чемпион России
Тренер «Уфы» Семак пройдет стажировку в «Манчестер Сити»
Американский боксер Бриггс попался на допинге
Все материалы
Культура
Подруга на конец света
Канны-2017. День 6: Изабель Юппер много не бывает
На пример
Американский мечтатель Кеннеди как образец для подражания
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
Назван статус режиссера Серебренникова в уголовном деле о растрате
На концерте Aerosmith в Москве усилят безопасность после теракта в Манчестере
Следователи пришли с обыском в «Гоголь-центр»
Обыски в «Гоголь-центре» и у Серебренникова связали с делом о растрате
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей Макеев«Достойный сын Руси святой»
За что толпа мексиканцев жестоко избила российского блогера из Электростали
«Интимная» схватка разъяренных орлов рассмешила соцсети
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
Mail.Ru выплатит премию лишенному приза из-за гражданства русскому программисту
Блогера высмеяли за эксперимент с проверкой Земли на плоскость
Украинский журналист зачитал психоделический рэп о запрете российских соцсетей
Девушки начали клеить черную изоленту в неожиданные места
Все материалы
Ценности
Ветреные натуры
Российские туристы в Турции выбирают активный отдых на яхтах
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Москвичам покажут принтер для татуировок
Charlotte Olympia украсила слиперы матрешками и сакурой
Марка Artdeco снабдила женщин арсеналом для декора бровей
Casadei сделал обувь для «счастливого лета»
Alberto Guardiani применил при создании обуви мех пони
Все материалы
Путешествия
Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-БалкарииМолодые да мобильные
Половина российских туристов оказалась моложе 35 лет
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Сторонник Трампа вынудил экипаж United Airlines прервать перелет
Половина россиян проведет летний отпуск дома
Эксперты заявили об отсутствии российских туристов в Манчестере
Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане
Российские All Inclusive отели пересчитали
Все материалы
Из жизни
Памела Андерсон на Каннском фестивалеПамела, которую мы потеряли
Звезда «Спасателей Малибу» и другие знаменитости, очарованные ботоксом
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
«Здесь все проще относятся к жизни»
История крымчанки, переехавшей в американский Портленд
Агент Louis Vuitton пожаловалась на угрозы после увольнения модели за лишний вес
В сургутский магазин пришли четыре коровы
Британская семья построила дом за четыре дня
Китаец провел по городу крокодила на поводке и сделал из него шашлык
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы