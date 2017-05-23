Украинские националисты снесли стелы с надписями на венгерском в Закарпатье

Видео: YouTube

В Закарпатской области Украины радикалы напали на представителей венгерской общины и снесли стелу с надписью на венгерском языке. Видео стычки опубликовало во вторник, 23 мая, издание «Обозреватель» со ссылкой на страницу в социальной сети запрещенной в России экстремистской группировки «Братство».

На записи видно, как националисты нападают ночью на охранявших стелу людей и поджигают палатку, в которой ночевали активисты венгерской общины. «На Закарпатье местные патриоты разгромили стелы, которые установили венгерские сепары. Венгерский сепаратизм на территории украинского Закарпатья имеет целью нанести удар в спину воюющей Украины (...). Но, пока на территории Закарпатья действуют отряды украинских патриотов, Закарпатье будет неотъемлемой частью Украины», — говорится в заявлении экстремистов по поводу акции.

19 мая портал «Комментарии.ua» сообщал, что члены венгерской общины Украины установили на въезде в Виноградовский и Береговский районы Закарпатской области четыре стелы с надписями на венгерском языке «Венгры приветствуют вас» и «Край венгерского языка».