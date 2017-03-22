МИД Украины возмутился планами создания автономии для венгров

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве, чтобы получить объяснения по поводу недавних заявлений венгерского вице-премьера Жолта Шемьена. Об этом в среду, 22 марта, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на замглавы украинского МИД Марьяну Беца.

«Мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии», — сказала она. 21 марта издание «Европейская правда» со ссылкой на венгерский телеканал HirTV сообщило, что Шемьен поддержал идею венгерских автономий за рубежом. «Мы заинтересованы в том, чтобы остановить ассимиляцию и сохранить венгерскую идентичность», — заявил он. Вице-премьер посоветовал венграм во всех странах «двигаться в направлении достижения автономии».

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В среду, 22 марта, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что жители Закарпатской области все развитие региона связывают с Венгрией, а не Украиной. «В условиях дальнейшего падения нашей экономики все это может привести к катастрофическим последствиям», — предупредил он.

Двумя днями ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль выступил в защиту граждан Украины, имеющих венгерские паспорта.

Около 150 тысяч венгров живут на Украине преимущественно в Закарпатской области, на территории, непосредственно примыкающей к Венгрии.

