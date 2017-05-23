Подозрительная коробка на автовокзале в Лондоне оказалась неопасной

Подозрительная коробка, обнаруженная на автовокзале Виктория в Лондоне, не представляет опасности. Об этом говорится в заявлении местной полиции, размещенном в Twitter.

Отмечается, что сотрудники безопасности обследовали его и не выявили никакой угрозы.

Утром 23 мая всех, кто находился в здании автовокзала, эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета. Сам терминал закрыли, на ведущих к нему улицах выставили полицейские кордоны.

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Дополнительные меры безопасности в Лондоне приняты после теракта в Манчестере. Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 мск). В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовали несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент». По последним данным, погибли 22 человека, в больницах остаются 59.

