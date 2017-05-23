В Лондоне эвакуировали автовокзал из-за подозрительной коробки

В Лондоне эвакуировали автовокзал Виктория из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает Reuters.

На данный момент автовокзал закрыт, на ведущих к нему улицах выставлен полицейский кордон, который разворачивает машины и пешеходов, пытающихся пройти в направлении станции. Как сообщают стражи порядка, в данный момент саперы проверяют коробку, пытаясь выяснить, нет ли внутри взрывного устройства.

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Дополнительные меры безопасности в Лондоне предприняты после теракта в Манчестере. Взрыв произошел за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 мск). В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент». По последним данным, погибли 22 человека, в больницах остаются 59.