Лидер Aerosmith поддержал Манчестер со сцены в Москве

Alexander Kovalev / YouTube

Лидер группы Aerosmith Стив Тайлер на концерте в рамках прощального тура в Москве 23 мая поддержал британский Манчестер, где в результате теракта погибли 22 человека и пострадали 59.

Тайлер задался вопросом, почему боевики считают себя важнее. «Если ИГ думает, что может захватить мир, то пусть продолжает мечтать!» — заявил лидер лидер Aerosmith перед тем, как исполнить песню Dream On.

24 мая уровень террористической угрозы в Великобритании повышен с серьезного до критического. Ранее ИГ назвало взрыв на стадионе «Манчестер Арена» местью за нападение на «земли мусульман». По предварительным данным, теракт осуществил 23-летний террорист-смертник Салман Абеди.