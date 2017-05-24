Российские ювелиры сделали мужчинам украшения для бород

Ювелирный бренд Joya Jewelry представил коллекцию для мужчин под названием Les p’ti trucs. В нее вошли украшения для бороды. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 мая.

В линейке представлены миниатюрные клипсы на бороду и усы из серебра, инкрустированные бриллиантами и фианитами. В коллекции дизайнеры соединили две темы: лаконичность, выраженную через чистые линии геометричных форм, и мужские тотемные символы: птицу, пулю, гранату и звериный след. Носить клипсы можно как по одной, так и в различных сочетаниях. Цены на украшения пока не называются.

Игорь Андреев 1 /3

Joya Jewelry — российский ювелирный бренд, ювелиры марки создают украшения вручную. Свою дебютную коллекцию компания представила зимой 2016 года.

При создании украшений использованы золото и серебро, а также драгоценные камни, в том числе, рубины и натуральный жемчуг. Изюминкой коллекции стали крупные украшения на деревянной основе, инкрустированные брильянтами. В более демократичных по цене изделий используются кабошоны из натуральных камней.