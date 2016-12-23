Компания Joya Jewelry показала дебютную ювелирную коллекцию

Ювелирный бренд Joya Jewelry представил лукбук дебютной коллекции. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Главная идея проекта — создание своего рода шкатулки, в которой женщина сможет найти украшения на любой случай.

Единой стилистики в линейке нет, покупателям предлагается широкий выбор драгоценностей: от минималистичных повседневных до роскошных.

Фото: Ино Ко, Стиль: Наташа Истомина 1 /5

При создании украшений использованы золото и серебро, а также драгоценные камни, в том числе, рубины и натуральный жемчуг. Изюминкой коллекции стали крупные украшения на деревянной основе, инкрустированные брильянтами. В более демократичных по цене изделий используются кабошоны из натуральных камней.

Joya Jewelry — российский ювелирный бренд, ювелиры марки создают украшения вручную.