В Красной Поляне будут продавать дорогие часы и украшения

В начале января в Красной Поляне, на территории «Горки Город» откроется мультибрендовый бутик Sublime by Bosco. Он разместится в многофункциональном развлекательном комплексе «Сочи Казино и Курорт». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы Bosco di Ciliegi в четверг, 22 января.

«Sublime by Bosco — лучшее, что у нас есть, — прокомментировал основатель и председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. — Это не просто бутик, это состояние души, которое можно сравнить с тем, которое бывает после выпитого бокала шампанского: легкая ажитация и позитивное настроение, когда хочется порадовать близких или себя».

Торговая зона общей площадью более 360 квадратных метров включает отдельные бутики марок и домов Audemars Piguet, Breguet, Bulgari, Ulysse Nardin, Carrera y Carrera и Omega, а также мультибрендовый магазин, где представлены изделия Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Chanel, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Breitling, Piaget, Chaumet, Gourji, Buccellati, Montegrappa, Damiani и Zenith.

Bosco di Ciliegi — компания, владеющая мультибрендовыми и монобрендовыми бутиками одежды и аксессуаров (в том числе под собственными брендами Bosco Sport и Bosco Fresh), магазинами косметики и парфюмерии Articoli by Bosco, ювелирно-часовыми салонами Sublime by Bosco, несколькими ресторанами в Москве и Сочи. В декабре 2016 года компания открыла в «Петровском Пассаже» бутик фарфоровой мануфактуры Manifattura Ginori.