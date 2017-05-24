Moody's понизило рейтинг Китая впервые за 27 лет

Рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая на одну ступень до A1, сообщается на сайте агентства. Moody's считает, что в обозримом будущем ожидается существенный рост долгового бремени и увеличение давления на государственные финансы КНР. Прогноз установлен как «стабильный».

При этом в агентстве подчеркнули, что эрозия кредитного портфеля Китая будет постепенной, а рост ВВП еще какое-то время будет оставаться сильным по сравнению с другими странами.

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Министерство финансов КНР, в свою очередь, подвергло решение рейтингового агентства критике. Как сообщает РИА Новости, Moody's в своем прогнозе переоценило трудности, с которыми сталкивается экономика Китая. Китайские чиновники считают, что методология, которой руководствовалось агентство, является несостоятельной.

В Минфине отметили, что аналитики Moody's недооценили возможности правительства КНР по расширению реформ и потенциал соразмерного увеличения совокупного спроса.

В последние год Китай столкнулся с замедлением темпов роста экономики страны. Если в конце 2000-х годов он был двузначным, то к 2016 году сократился до 6,7 процента. Это самый низкий показатель с начала 1990-х годов. При этом ВВП Китая растет быстрее, чем в других странах с аналогичным уровнем дохода на душу населения.