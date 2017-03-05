Финансы
 

Рост ВВП Китая замедлится до 6,5 процента в 2017 году

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В 2017 году рост ВВП Китая составит 6,5 процента. Как передает в воскресенье, 5 марта, ТАСС, об этом говорится в представленном на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей докладе о работе правительства страны.

«Целевой показатель роста экономики в 2017 году составит 6,5 процента по сравнению с целевым показателем 6,5-7 процентов в 2016 году», — сообщается в отчете.

Там также отмечается, что дефицит бюджета по сравнению с 2016-м вырастет на 200 миллиардов юаней до 2,38 триллиона юаней (это порядка 345 миллиардов долларов). Таким образом этот показатель будет равняться 3 процентам ВВП.

Такое же значение прогнозируется для роста потребительских цен. «Китай планирует удержать рост потребительских цен в пределах 3 процентов в 2017 году», — сказано в докладе.

По плану социально-экономического развития Китая. уровень зарегистрированной городской безработицы в стране составит 4,5 процента. «Будут созданы более 11 миллионов рабочих мест, на 1 миллион больше, чем планировалось в 2016 году. Уровень зарегистрированной городской безработицы будет сохраняться на уровне 4,5 процента», — говорится в докладе.

Там подчеркивается, что Пекин собирается в 2017-м вложить 377,11 миллиарда долларов в развитие сети железных и автомобильных дорог, а также водных путей сообщения. «Китай намерен инвестировать 116,11 миллиарда долларов в железнодорожное строительство, 261 миллиард долларов в строительство скоростных шоссе и развитие водных транспортных путей», — цитирует документ информагентство.

В Китае отмечается снижение темпов роста национальной экономики. Так, в 2010 году этот показатель находился на уровне 10,4 процента, а в 2015-м — 6,9 процента. В 2016 году индекс потребительских цен составил 2 процента, а годом и двумя годами ранее —1,4 и 2 процента соответственно. Уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году был примерно на 5 процентов ниже официального прогноза — 4,02 процента.

Что касается транспортной инфраструктуры, то за предыдущую, 12-ю, пятилетку (2011-2015 годы) Китай инвестировал в ее развитие 12,5 триллиона юаней (1,8 триллиона долларов).

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