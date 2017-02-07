Золотовалютные резервы Китая упали до шестилетнего минимума

Размер золотовалютных резервов Китая в январе уменьшился на 12,3 миллиарда долларов до 2,998 триллиона. Их объем упал ниже трех триллионов долларов впервые с февраля 2011 года. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Reuters.
Аналитики, которые приняли участие в опросе агентства, прогнозировали, что резервы упадут на 10,5 миллиарда долларов до трех триллионов.
В декабре 2016 года золотовалютные запасы КНР уменьшились на 41 миллиард долларов.
По предварительной оценке, дефицит бюджета Китая в 2016 году составил 2,83 триллиона юаней (свыше 400 миллиардов долларов) — это рекордный уровень. Целевой показатель, установленный правительством КНР, был равен 2,18 триллиона юаней.
20 января Bloomberg предупредило, что на рынке корпоративных долгов КНР вскоре может произойти «дефолтный шторм».
Осенью прошлого года The Financial Times писала о приближающемся финансовом кризисе в Китае. Издание отмечало, что разрыв между соотношением общего долга Китая к ВВП и его историческим трендом достиг 30,1 процента (то есть он оказался на треть больше, чем ожидалось с учетом истории роста долговой нагрузки).