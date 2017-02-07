Золотовалютные резервы Китая упали до шестилетнего минимума

Размер золотовалютных резервов Китая в январе уменьшился на 12,3 миллиарда долларов до 2,998 триллиона. Их объем упал ниже трех триллионов долларов впервые с февраля 2011 года. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает Reuters.

Аналитики, которые приняли участие в опросе агентства, прогнозировали, что резервы упадут на 10,5 миллиарда долларов до трех триллионов.

В декабре 2016 года золотовалютные запасы КНР уменьшились на 41 миллиард долларов.

По предварительной оценке, дефицит бюджета Китая в 2016 году составил 2,83 триллиона юаней (свыше 400 миллиардов долларов) — это рекордный уровень. Целевой показатель, установленный правительством КНР, был равен 2,18 триллиона юаней.

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20 января Bloomberg предупредило, что на рынке корпоративных долгов КНР вскоре может произойти «дефолтный шторм».

Осенью прошлого года The Financial Times писала о приближающемся финансовом кризисе в Китае. Издание отмечало, что разрыв между соотношением общего долга Китая к ВВП и его историческим трендом достиг 30,1 процента (то есть он оказался на треть больше, чем ожидалось с учетом истории роста долговой нагрузки).

