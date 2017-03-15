Китайский премьер назвал экономическую стагнацию главным риском для страны

Самый опасный риск для Китая — остановка экономического роста. Об этом, как сообщает агентство «Синьхуа», заявил глава госсовета КНР Ли Кэцян.

«Мы будем поддерживать средне-высокие темпы роста: в этом будет заключаться наш вклад в мировую стабильность», — пообещал глава исполнительного органа Китая.

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Говоря о торговых и экономических отношениях с Россией, он подчеркнул, что в них есть «огромный неиспользованный потенциал», на что указывает рост двусторонней торговли.

В Китае в последние годы наблюдается постепенное замедление темпов роста национальной экономики. Так, в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4 процента, в 2011 году — 9,2 процента, а в 2012 году — 7,8 процента. По итогам 2013 года темпы роста экономики Китая уменьшились до 7,7 процента, в 2015 году они составили 6,9 процента, а в прошлом году — 6,7 процента.

Целевой показатель правительства КНР по росту ВВП на 2017 год составляет 6,5 процента. Это минимальный показатель с 1990 года.