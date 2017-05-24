Montegrappa показала ручку-сигару

Итальянская компания Montegrappa выпустила лимитированную коллекцию пишущих инструментов Cigar Pen. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 24 мая.

Корпус ручки выполнен в коричневом цвете с перламутровыми прожилками,что напоминает листья табака. Модели предлагаются в нескольких вариантах: с отделкой из серебра или золота. В продажу линейка поступит ограниченным тиражом, каждая ручка будет продаваться в специальном футляре. Цены на них пока не названы.

Montegrappa – первая итальянская фабрика пишущих инструментов, основана в 1912 году. Одна из новинок марки — коллекция ручек, посвященная древнеегипетскому богу Тоту. Ему, согласно мифологии, приписывается создание алфавита и письменности.

Ручки с отделкой из золота или серебра украшены узорами в стиле тех, которые наненесы на стены египетских гробниц, а колпачки выполнены в форме головы ибиса.