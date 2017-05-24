В Индии нашли посвященное Бобу Дилану кафе

В городе Шиллонг на северо-востоке Индии работает кафе Dylan’s cafe, посвященное американскому музыканту Бобу Дилану. На это заведение обратила внимание газета The Guardian.

Кафе открылось в 2016 году, оно располагается в старом бунгало. Его стены украшены виниловыми пластинками с записями Дилана и постерами с самим музыкантом.

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Кроме того, потолок в Dylan’s cafe отделан плитками с рисунками посетителей, посвященными артисту. Там также продаются тематические сувениры, устраиваются поэтические вечера и концерты с исполнением песен Дилана.

Американский певец пользуется большой популярностью в Шиллонге. Каждый год в день его рождения (24 мая) там проводятся выступления в честь Дилана.

Меню кафе сочетает в себе блюда разных кухонь. Посетителям предлагают индийский суп манчоу, острые куриные крылья, американские блинчики и другие угощения.