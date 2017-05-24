Министр юстиции Украины раскритиковал работу Интерпола

Министр юстиции Украины Павел Петренко обвинил Интерпол в политической ангажированности. Об этом он заявил в эфире украинского «Пятого канала».

«К сожалению, в деятельности Интерпола есть и момент политики», — сказал он. Так чиновник прокомментировал решение организации прекратить международный розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича.

По мнению Петренко, давление на Интерпол оказывает Россия, которая «удерживает преступников на своей территории и не выдает их по запросам Украины».

Интерпол объявил Януковича в международный розыск в январе 2015-го. В пояснении было указано, что бывший глава государства разыскивается «по запросу его страны» «за хищение крупных финансовых средств и соучастие в хищении финансовых средств, совершенные в больших размерах в составе организованной группы».

В июле того же года адвокаты Януковича сообщили, что преследование было прекращено, поскольку международная организация сочла его политически мотивированным. Документально Интерпол подтвердил эту информацию 3 мая. В Генпрокуратуре Украины тогда же заявили, что обжалуют это решение.

Кроме того, стало известно, что Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен президентства Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу президентской администрации Андрея Клюева.

Ранее Интерпол также отказался объявлять в розыск депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после Евромайдана.