Пнувший полицейского на митинге 26 марта волгоградец получил условный срок

Волгоградского студента Максима Бельдинова приговорили к полутора годам условно по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти»). Об этом сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на адвоката Романа Зайцева.

По версии следствия, в ходе антикоррупционного митинга осужденному не понравились действия полицейского и он ударил его ногой. 23-летнего студента задержали, а позже отпустили под подписку о невыезде.

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По словам Бельдинова, он пнул стража порядка, потому что тот якобы совершал «злодеяния». Однако на суде студент раскаялся в содеянном.

24 мая плотник Александр Шпаков, участвовавший в антикоррупционном митинге 26 марта в Москве, приговорен к полутора годам колонии общего режима по делу о насилии в отношении представителя власти. 18 мая по «делу 26 марта» был вынесен первый приговор — к восьми месяцам заключения приговорили актера Юрия Кулия.