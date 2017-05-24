Краснодарский губернатор уволил подозреваемого в хищении заместителя

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправил в отставку вице-губернатора Юрия Гриценко, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 24 мая, сообщается на сайте администрации региона.

Отмечается, что Кондратьев обращался к правоохранительным органам с просьбой ускорить расследование в отношении своего заместителя.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Гринценко, было выделено в отдельное производство из материалов расследования о хищении 200 миллионов рублей при строительстве перинатального центра в Сочи 10 февраля. Следствие считает, что для вывода средств мог использоваться «Кубанский универсальный банк», который на тот момент испытывал трудности, а в октябре 2016-го был лишен лицензии.

1 февраля в здании администрации Краснодарского края прошел обыск, после которого вице-губернатор был допрошен следователями ФСБ. С него была взята подписка о невыезде, при этом Гриценко не был отстранен от занимаемой должности.

Гриценко курировал вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС с октября 2015 года. До этого занимал пост заместителя председателя гордумы Краснодара.