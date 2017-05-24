Власти Брюсселя запретили любые массовые акции у отеля Эрдогана

Бургомистр Брюсселя Иван Майер запретил любые массовые скопления людей перед отелем, где остановится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, на площади Стефани, передает La Libre.

Турецкий лидер прибывает в столицу Бельгии на саммит НАТО вечером в среду, 24 мая.

По словам Майера, такое решение было принято после того, как около резиденции посла Турции в Вашингтоне во время визита Эрдогана произошли столкновения с участием турецких граждан. В результате драки пострадали девять человек, при этом двое получили серьезные ранения. Еще двое были задержаны, одному из них предъявили обвинение в оскорблении офицера полиции.

Сторонники президента Турции ранее запустили в Facebook кампанию с призывом к членам местной турецкой диаспоры выйти на митинг. Его планируют провести 24 мая в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Свыше 700 человек сообщили, что собираются прийти на акцию в поддержку турецкого лидера.

Как отмечает агентство ТАСС, 23 мая брюссельские власти отказались выдавать разрешение на проведение митинга.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Брюсселе 25 мая.