Для помощи столичным автомобилистам запустили «Дорожный патруль»

Московские власти запустили службу «Дорожный патруль» для уменьшения числа заторов на столичных улицах. Об этом рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, сообщает ТАСС.

По его словам, сотрудники службы будут оказывать автомобилистам помощь на дорогах в экстренных ситуациях: начиная от замены колеса заканчивая оформлением европротокола.

По словам инспектора Сергея Шибанкова, пока служба имеет пять машин, которые патрулируют город в пределах Третьего кольца в Северном, Южном и Центральном округах столицы с с 7:00 до 14:00 мск, а также с 13:00 до 22:00 мск.

«Нам поступают вызовы из ситуационного центра ЦОДД, который по камерам отслеживаеимеет проблемные участки и ищет ДТП, где водителям нужна помощь. В отдельных случаях мы сами принимаем решение о помощи — кому-то домкрат дадим, а кому-то колесо поменяем», — пояснил он. Уточняется, что помощь оказывается бесплатно.