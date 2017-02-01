Мешающих пешеходам московских водителей начала снимать дорожная камера

В Москве камера видеофиксации нарушений начала снимать водителей, которые не пропускают пешеходов. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает сетевое издание m24.ru.

Как рассказал руководитель дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгений Леглер, одна камера начала работать в тестовом режиме в конце прошлого года. С ее помощью вынесено около тысячи постановлений для водителей.

«Фиксация непропуска пешехода — важный аспект по снижению наездов на людей на переходах. Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов», — сказал Леглер.

Координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов в свою очередь выразил мнение, что истинная цель нововведения — увеличить поборы с водителей. «Во всех городах России есть нерегулируемые переходы, где поток пешеходов постоянный. И если водители будут пропускать их в строгом соответствии с правилами дорожного движения, там проехать нельзя будет никогда», — заявил он в интервью Национальной службе новостей (НСН).

Штраф для водителей, которые не пропускают пешеходов на переходе, сейчас составляет 1,5 тысячи рублей.

В конце 2016 года количество камер фотовидеофиксации в Москве было увеличено в полтора раза — до 1424 устройств. Кроме того, на столичных улицах размещены 305 муляжей, которые не передают информацию в ГИБДД.