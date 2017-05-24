Две лошади Кадырова поучаствуют в скачках на приз президента

В скачках на приз президента России, которые пройдут на московском ипподроме 11 июня, примут участие две лошади главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в среду, 24 мая, сообщает ТАСС.

Старший тренер по конному спорту Чеченской Республики Саид Шаптукаев рассказал: «Это жеребцы Даки и Си Коуд. Они имеют большой опыт участия в престижных конноспортивных соревнованиях, и 11 июня будут бороться за приз президента Российской Федерации». Он уточнил, что Си Коуд уже побеждал в этих скачках в 2015 году.

«Конечно, мы всегда, в том числе и сейчас, рассчитываем на первые места, но это спорт, и результаты будут известны по завершению соревнований», — отметил Шаптукаев. По его словам, в этом году ожидаются серьезные конкуренты.

Приз президента России был учрежден в 2004 году по инициативе Министерства сельского хозяйства и при поддержке правительства. Турнир проходил на ипподромах Казани, Ростова-на-Дону, Пятигорска, затем был перенесен в Москву, где в этом году пройдет уже в девятый раз.

В 2015 году Минфин Чехии отказался выплачивать призовые за победу на скачках лошадей, принадлежащих Кадырову. Причиной стало то, что глава Чечни включен в санкционные списки Евросоюза. «Даже новорожденные жеребята смеются над тем, что западные страны принимают решения, ограничивающие переезд лошадей из одной страны в другую, а также использование средств, заработанных на скачках», — прокомментировал эту ситуацию политик.

В октябре 2014 года организаторы конных соревнований в Германии также не выплатили выигрыш за победу принадлежащей Кадырову лошади Зазу. Через месяц решение было пересмотрено.