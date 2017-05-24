Путин получил послание от нового президента Южной Кореи

Спецпосланник президента Южной Кореи Сон Ён Гиль передал Владимиру Путину послание с намерениями и политическими ориентирами нового правительства республики. Как сообщает РИА Новости, российский лидер в среду, 24 мая, принял Сон Ён Гиля в Кремле.

«Мы высоко ценим ваш личный вклад в укрепление российско-корейских отношений. Хорошо помним, что именно при вашей личной поддержке в 2010 году России был передан гюйс крейсера "Варяг"», — сказал Путин.

Материалы по теме Тайные советники Выбирать политический курс президенту Кореи помогали гадалки, сектанты и жиголо

Президент отметил, что сегодняшней встрече предшествовал телефонный разговор с новым главой Южной Кореи. Сон Ён Гиль в ответ передал благодарность от избранного 8 мая Мун Чжэ Ина за звонок по случаю его вступления в должность. «Господин Мун Чжэ Ин имеет очень твердую волю, большой интерес и любовь к России, к самим отношениям России и Кореи. Я думаю, что вы очень хорошо будете работать», — сказал Сон Ён Гиль.

Предыдущий президент Южной Кореи Пак Кын Хе была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности ко взяточничеству и злоупотреблении властью.

10 мая Путин подтвердил, что готов «к совместной работе по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня». Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам безопасности и стабильности на Корейском полуострове.