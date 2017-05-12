Путин обсудил ситуацию в КНДР с новым президентом Южной Кореи

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 12 мая.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. (…) При обмене мнениями по ситуации на Корейском полуострове подчеркнута важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также выразили готовность сотрудничать в различных отраслях. Кроме того, российский президент пожелал Мун Чжэ Ину успехов на новом посту.

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О том, что Мун Чжэ Ин выиграл президентские выборы в Южной Корее, стало известно 10 мая. Он получил поддержку более 40 процентов избирателей. В тот же день Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму.

Предыдущий президент Южной Кореи Пак Кын Хе была отстранена от должности в марте, а впоследствии арестована по обвинению в причастности ко взяточничеству и злоупотреблении властью. Гадалку и близкую подругу бывшего президента Чхве Сун Силь, которая стала причиной скандала вокруг нее, обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в некоммерческие фонды.