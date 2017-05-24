Бывший глава столичного филиала военной компании «Славянка» получил восемь лет

Таганский суд Москвы приговорил бывшего главу столичного филиала военной компании «Славянка» к восьми годам колонии строгого режима. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Главная военная прокуратура (ГВП) России.

«Владимир К. за совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,38 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ГВП, в декабре 2015 года мужчина за содействие в заключении госконтракта на обслуживание лифтов на военном объекте потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1,38 миллиона рублей. После получения денег он был задержан правоохранительными органами.

5 августа 2016 года Тверской суд столицы приговорил бывшего гендиректора «Славянки» Александра Елькина к 11 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в хищении денег, выделенных на ремонт объектов Минобороны.

Как следует из приговора, Елькин требовал с фирм от 13 до 20 процентов от суммы подрядных и субподрядных договоров. В период с 2010 по 2012 год он получил более 118 миллионов рублей в виде откатов.

Хищения в «Славянке» вскрылись после того, как стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землей и акциями в ее материнской структуре «Оборонсервис». С этим делом связан коррупционный скандал, который стал причиной отставки главы Минобороны Анатолия Сердюкова осенью 2012 года.