Жителям северных районов Московской области пообещали снежное воскресенье

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на севере и северо-востоке Московской области в предстоящее воскресенье. Об этом сообщает «Риамо» в среду, 24 мая, со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос».

По словам собеседника агентства, к выходным в Подмосковье «ворвутся» арктические воздушные массы: «В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до 0 плюс 5 градусов».

При этом в дневные часы 28 мая воздух прогреется до 13-14 градусов тепла, а 29 мая возможны небольшие осадки в отдельных районах Москвы и Московской области.

10 мая в Гидрометцентре сообщили, что в этом году День Победы стал самым холодным за всю послевоенную историю.