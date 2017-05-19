Синоптики предупредили жителей Подмосковья о подступающих заморозках

На следующей неделе в Подмосковье ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает «Риамо» в пятницу, 19 мая, со ссылкой на «Метеоновости».

Согласно прогнозам синоптиков, 22 и 23 температура воздуха местами по области опустится до нуля градусов. Наибольшая вероятность заморозков — на севере и северо-западе Подмосковья, в пониженных местах торфяников на востоке Московской области.

Ухудшение погодных условий связано с северными потоками по восточной периферии антициклона со Скандинавии, уточняет издание.

10 мая в Гидрометцентре сообщили, что в этом году День Победы стал самым холодным за всю послевоенную историю.

9 мая из-за плохой погоды отменили авиационную часть Парада Победы в Москве. Самолеты и вертолеты, подготовленные к участию в параде, вернулись на аэродромы базирования. Аналогичная ситуация сложилась при проведении парада 24 июня 1945 года.

В ночь на 8 мая в столице выпало в виде дождя и мокрого снега около пятой части месячной нормы осадков, составляющей для мая 51 миллиметр.