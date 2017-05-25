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Главу белгородской федерации кикбоксинга оштрафовали за дебош в пабе

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Видео: Эля Троцкая / Вконтакте

Глава федерации кикбоксинга Белгородской области Олег Утенин в ночь на 20 мая устроил дебош в одном из питейных заведений столицы региона. Он приставал к трем девушкам, хватал их за волосы и несколько раз ударил. Телеканал «360» со слов потерпевших сообщает, что мужчина также разбил пивную кружку об голову человека, заступившегося за девушек. В паб была вызвана полиция.

Видеозапись инцидента опубликовала в соцсети «ВКонтакте» одна из потерпевших.

25 мая в паблике «Белогород — это интересно» в соцсети было размещено видеообращение Утенина, в котором он приносит извинения за некорректное поведение. Он также сообщает, что уже заплатил штраф за административное правонарушение (в отношении него был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»).

Сделавшая видеозапись Эльвира Троцкая заявила порталу «Белпресса», что она считает штраф недостаточным наказанием. Она, еще одна из девушек и двое очевидцев.

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