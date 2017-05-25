Британская полиция приостановила обмен информацией с коллегами из США

Полиция Великобритании приостановила сотрудничество со спецслужбами США из-за утечек информации по теракту в Манчестере, источником которых стали американские правоохранительные органы. Об этом сообщает BBC News.

В частности, возмущение британских официальных лиц вызвала публикация в американских СМИ имени смертника, совершившего нападение на стадионе «Манчестер Арена» через несколько часов после нападения.

Русская служба «Би-би-си» уточняет, что это была не единственная утечка. 24 мая в газете The New York Times были опубликованы фотографии улик с места взрыва. На фото были запечатлены обрывки рюкзака, гайки и болты, а также устройство, идентифицированное как «возможный детонатор».

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Появление этих данных в открытом доступе вызвало ярость членов британского правительства и высших полицейских чинов королевства. Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд заявила, что раздражена раскрытием информации, и предупредила Вашингтон, что это не должно повториться.

Ранее 25 мая стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мей собирается высказать президенту США Дональду Трампу озабоченность относительно этой ситуации.

В результате теракта. совершенного 22 мая на стадионе «Манчестер Арена» погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 госпитализированы.