Кадыров признался в ненависти к пионерским галстукам

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что защищал право на свободу вероисповедания с детства. Об этом он написал в своем канале в Telegram в четверг, 25 мая.
«Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и Сунну Пророка», — отметил он.
Кадыров вспомнил, как отказывался носить красный галстук, после того как посетил родную школу в селе Центарой, признался он. «Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол», — написал он, добавив, что отказывался и вступать в комсомол.
Советская атеистическая пропаганда, при которой запрещались религиозные учреждения, происходили аресты и гонения на духовенство, по мнению Кадырова, раскалывала общество. Сейчас верующие в России «находятся под защитой закона», добавил глава северокавказской республики.
7 марта Кадыров поделился со своими подписчиками в Instagram, что его дочь Хутмат выучила наизусть Коран.