Ляшко назвал избрание Порошенко президентом большой ошибкой украинцев

Депутат Верховной Рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал избрание Петра Порошенко президентом страны ошибкой. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает в четверг, 25 мая, РИА Новости.

«Это большая ошибка украинцев, что они избрали Петра Порошенко президентом, и время это показывает», — заявил парламентарий. Он отметил, что очень важно не сделать эту ошибку на следующих выборах.

По его словам, время Порошенко и Тимошенко (лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — прим.«Ленты.ру») прошло. «Они породили этот олигархический устав, этот беспорядок, они ответственные за войну», — подчеркнул Ляшко.

В марте сообщалось, что Ляшко подал в суд на Порошенко из-за меморандума Международного валютного фонда (МВФ). «Мы требуем рассекретить условия меморандума с МВФ», — заявил нардеп, добавив, что считает недопустимой ситуацию, когда высшие должностные лица страны подписывают документы, не проинформировав об их содержании граждан.

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25 мая 2014 года состоялись внеочередные выборы президента Украины, на которых победил Порошенко. За него отдали голоса почти 55 процентов избирателей. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал поднять уровень жизни украинцев, а также прекратить военный конфликт в Донбассе и вернуть регион под контроль Киева.

Очередные президентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. Порошенко на данный момент не заявлял о том, что будет баллотироваться на второй срок.