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Ляшко назвал избрание Порошенко президентом большой ошибкой украинцев

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Олег Ляшко
Олег Ляшко

Депутат Верховной Рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал избрание Петра Порошенко президентом страны ошибкой. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента, передает в четверг, 25 мая, РИА Новости.

«Это большая ошибка украинцев, что они избрали Петра Порошенко президентом, и время это показывает», — заявил парламентарий. Он отметил, что очень важно не сделать эту ошибку на следующих выборах.

По его словам, время Порошенко и Тимошенко (лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — прим.«Ленты.ру») прошло. «Они породили этот олигархический устав, этот беспорядок, они ответственные за войну», — подчеркнул Ляшко.

В марте сообщалось, что Ляшко подал в суд на Порошенко из-за меморандума Международного валютного фонда (МВФ). «Мы требуем рассекретить условия меморандума с МВФ», — заявил нардеп, добавив, что считает недопустимой ситуацию, когда высшие должностные лица страны подписывают документы, не проинформировав об их содержании граждан.

25 мая 2014 года состоялись внеочередные выборы президента Украины, на которых победил Порошенко. За него отдали голоса почти 55 процентов избирателей. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал поднять уровень жизни украинцев, а также прекратить военный конфликт в Донбассе и вернуть регион под контроль Киева.

Очередные президентские выборы должны состояться на Украине в 2019 году. Порошенко на данный момент не заявлял о том, что будет баллотироваться на второй срок.

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