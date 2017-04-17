Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко назвал себя настоящим сепаром и ватником. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 17 апреля.

Так парламентарий прокомментировал появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что Россия стала основным поставщиком угля на Украину. «Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 миллиардов гривен налогов, 3 миллиарда долларов валютной выручки (...) Если прострелить себе голову и есть патриотизм, тогда я настоящий сепар и ватник», — написал Ляшко.

Материалы по теме Блокадный статус Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом

О том, что почти 70 процентов закупленного Украиной угля оказалосьроссийским, сообщалось еще в марте. В том же месяце глава ДНР Александр Захарченко заявил о начале поставок угля в Россию, в ЛНР в начале марта сообщали о том, что добывающая промышленность до конца мая будет полностью переориентирована на восток.

Поставки угля из ДНР и ЛНР на подконтрольную Киеву территорию были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую украинские радикалы ведут с января. Кроме того, в середине марта Киев также ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик. В результате этого украинскому правительству пришлось вводить режим чрезвычайного положения в энергетике.