Олег Навальный вышел из одиночки после полутора лет заключения

Осужденный по делу «Ив Роше» Олег Навальный вышел из одиночной камеры, в которой провел полтора года. Об этом его старший брат оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем Twitter в четверг, 25 мая.

Сам заключенный 23 мая в Facebook также сообщил, что срок его одиночного заключения подходит к концу. «Конечно, это роскошный подарок и теперь возможны: игры в карты, философские разговоры, прочие разговоры, групповые акции неповиновения...» — отметил он.

О том, что Навальный-младший помещен в одиночную камеру, стало известно в июне 2016 года. Тогда Урицкий районный суд Орловской области впервые отказал ему в условно-досрочном освобождении (УДО) из-за жалоб представителей колонии ИК-5, где он отбывает наказание. Те отзывались об осужденном как о «злостном нарушителе порядка», требующем «постоянного контроля со стороны администрации».

Очередной отказ Олегу Навальному в УДО прозвучал во время заседания суда 27 февраля. Адвокаты указывали, что их подзащитный добросовестно исполнял обязанности библиотекаря, а также хорошо учился на заочном отделении. Представители колонии, в свою очередь, говорили о том, что осужденный неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка: систематически не исполнял команду «отбой», не произвел доклад по форме во время проверки, а на столе в его камере валялись хлебные крошки, сообщал ТАСС.

Братья Олег и Алексей Навальные были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 года лишения свободы условно и пять лет испытательного срока, а Олег — 3,5 года колонии общего режима.