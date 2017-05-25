Правительство России поддержало усиление наказания за кражи с банковских счетов

Правительство России поддержало законопроект об усилении ответственности за кражи с банковских счетов. Об этом в четверг, 25 мая, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроект также предлагает установить в УК ответственность за мошенничество с помощью поддельных или чужих электронных платежных средств и сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

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«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний технического характера», — говорится в сообщении.

В 2017 году число краж денег с банковских карт в России может возрасти по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов до 135-140 тысяч случаев, полагают в аналитическом центре Zecurion.

По данным ЦБ, суммарные потери российских банков и их клиентов от интернет-мошенников в 2016 году составили около двух миллиардов рублей, сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.