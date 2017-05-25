Пушков раскритиковал идею Трампа «привлечь Россию к ответственности за Крым»

Сенатор Алексей Пушков назвал непродуктивной идею президента США «привлечь Россию к ответственности за Крым». Об этом политик заявил в своем Twitter.

Материалы по теме «Медовый месяц США и Украины закончился» Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея гарантирует лишь тупик в отношениях», — считает Пушков.

24 мая в ходе заграничного турне Трамп провел переговоры с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони. «Президент вновь подтвердил единую позицию стран по обе стороны Атлантики по вопросу о привлечении России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения Москвы в необходимости исполнять обязательства в соответствии с Минскими соглашениями», — говорится в тексте документа по итогам встречи.

Украина и страны Запада постоянно обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.