Трамп поддержал идею привлечь Россию к ответственности за Крым и Донбасс

Президент США Дональд Трамп заверил своего итальянского коллегу, а также премьер-министра Италии, что поддерживает идею привлечь Россию к ответственности за присоединение Крыма и события на востоке Украины. Об этом говорится в официальном пресс-релизе об их переговорах, размещенном на сайте Белого дома.

«Президент Трамп вновь подтвердил единую позицию стран по обе стороны Атлантики по вопросу о привлечении России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения Москвы в необходимости исполнять обязательства в соответствии с минскими соглашениями», — говорится в тексте документа по итогам встречи Трампа с президентом Серджио Маттареллой и премьером Паоло Джентилони.

Помимо ситуации в Крыму и на Украине, президент США обсудил с итальянскими лидерами сотрудничество в сфере борьбы с террором и поблагодарил их за вклад в антитеррористическую деятельность в Ираке, Афганистане и Ливии.

Ранее 24 мая Трампа, совершающего первое заграничное турне, и его семью принял Папа Римский Франциск. Наблюдатели обратили внимание, что и жена, и дочь американского лидера покрыли головы. Ранее в Саудовской Аравии они это сделать отказались.