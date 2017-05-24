Трамп назвал «великой честью» встречу с папой Франциском

Президент США Дональд Трамп прибыл в Ватикан, где провел переговоры с папой Римским Франциском. Об этом сообщает Reuters.

В аэропорту американского лидера приветствовал почетный караул швейцарской гвардии Ватикана. В сопровождении префекта Папского Дома архиепископа Георга Генсвайна Трамп проследовал в папский дворец. Папа Франциск встретил гостя у порога своего кабинета. Президент США поприветствовал его, назвав «великой честью» возможность побеседовать с понтификом.

Папа Франциск неоднократно критиковал Трампа в ходе предвыборной кампании. В частности, он заявлял, что «стремление строить стены вместо мостов не подобает христианину», намекая на обещания миллиардера возвести забор на границе с Мексикой. В ответ Трамп назвал высказывание папы позорным и заметил: «Если (и когда) Ватикан подвергнется нападению "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России), а ИГ, как всякому известно, только этого и желает, то папа от всей души станет молиться, чтобы Дональд Трамп был избран президентом».