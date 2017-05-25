Курс доллара опустился до 56 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился до 56 рублей впервые с 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 11:20 мск курс американской валюты снизился на 38 копеек до 56,03 рубля. Евро также подешевел на 20 копеек — до 62,97 рубля.

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Укрепление российской валюты наблюдается на фоне роста цен на нефть из-за ожиданий итогов заседания Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и независимых производителей, на котором решится дальнейшая судьба соглашения о сокращении добычи сырья. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли по сравнению с предыдущим закрытием на 0,52 процента до 54,23 доллара за баррель.

24 мая директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева заявила, что к концу года курс доллара поднимется до 68 рублей. «Наш прогноз был 64, сейчас — 68 рублей на конец 2017 года», — сказала она.

В тот же день Комитет по мониторингу сокращения добычи нефти ОПЕК и независимых производителей рекомендовал продлить сделку еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. При этом план по сокращению мировой нефтедобычи в первом полугодии 2017 года выполнен на 102 процента, подсчитали в Комитете.

В конце 2016 года картель и присоединившиеся производители, в том числе Россия, достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.