Посадившую на цепь приемного сына россиянку оштрафовали

Жительницу Самарской области, посадившую на цепь своего приемного сына, оштрафовали на семь тысяч рублей. Об этом в четверг, 25 мая, РИА Новости рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Елена Шкаева.

По ее словам, женщина полностью признала свою вину. Ее дело рассматривалось в особом порядке.

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Расследование уголовного дела в отношении 43-летней Оксаны Гавюк было завершено в апреле. Обвинение ей было предъявлено по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка»). Сообщалось, что ребенок изъят из семьи и находится в реабилитационном центре.

С заявлением на Гавюк в правоохранительные органы обратился ее сосед. Мужчина утверждал, что женщина приковала девятилетнего мальчика к стулу, однако ему удалось освободиться, и он пришел к соседу с цепью на ноге. Сама приемная мать утверждала, что была вынуждена пойти на такие меры, поскольку ей нужно было покинуть дом на несколько часов. При этом она отмечала, что ребенок стоит на учете в психоневрологическом диспансере и может убежать.

В ноябре прошлого года в отношении жителя Пермского края, державшего своих сыновей на цепи, было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина наносил девятилетнему и десятилетнему мальчикам побои, не заботился о их здоровье, не обеспечивал условия гигиены и помещал их в подвал.