Рубиновые Vertu за 360 тысяч долларов доставят покупателям на вертолете

Компания Vertu представила лимитированную коллекцию смартфонов, созданную с французским брендом Boucheron. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Всего создано восемь таких аппаратов, каждый украшен драгоценными камнями. Корпус гаджета обвивает змея , тело которой инкрустировано рубинами, а глаза — изумрудами. Стоимость одного телефона — 360 тысяч долларов. Покупателям их будут доставлять на вертолете.

Vertu представила свой первый телефон в 2002 году. К 2015 году компания продала около 450 тысяч устройств по всему миру. Мобильные устройства Vertu традиционно позиционируются в люксовом сегменте, их стоимость в России составляет от 293 тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от коллекции и модификации.

В 2008 году к 150-летию ювелирного дома Boucheron представил телефон из цельного слитка золота с неровным, словно граненым корпусом. В комплекте к нему шел специальный футляр из орехового дерева.